渡過去年營運谷底，電池模組廠-西勝(3625)今年營運可望重回成長！西勝董事長黃宗偉表示，在NB需求穩定，以及電動兩輪車與儲能新產品開始出貨下，預估今年非IT產品佔比可望逾10%，全年營收可望成長20%到30%，並可望轉虧為盈。

儘管NB因新冠肺炎疫情遠距生活需求強勁，但西勝因認列一次性費用，且儲能及電動摩托車等新產品研發投入不少資源，致使公司去年業績陷入虧損，去年前3季稅後虧損1.01億元，每股淨損為1.32元，累計2020年合併營收為22.23億元，年減18.93%。

為擴大公司產品線，公司日前董事會決議投資品睿綠能科技2.5億元，跨入電動兩輪車電池模組解決方案領域，公司經過3年的努力，亦順利拿下全球前三大UPS廠訂單，兩大產品成為西勝未來營運成長新動能。

由於NB需求穩定，且電動兩輪車及儲能系統開始出貨，黃宗偉表示，如果非IT產品貨順利，預估今年非IT產品佔比可望逾10%，全年營收可望較去年成長20%到30%，並可望轉虧為盈。

為因應客戶需求，西勝建置新莊新廠已完工，初期將建置1條新產線，產值約5到6億元，未來將依訂單狀況逐步擴增至4到5條線；此外，由於未來將朝集團事業化發展，目前辦公空間已不敷未來擴張使用，西勝規劃在新莊副都心購買商業用地，並委託子公司美勝美開發新建純A辦商業大樓，以作為企業總部，預計2023年底完工並交付使用。

(時報資訊)