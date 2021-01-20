國民黨抓緊美國萊豬進口議題抨擊，日前發動反萊豬、雙公投連署獲得基層熱烈響應，國民黨主席江啟臣24日10時20分將在北區鴨母寮市場與民眾開講，因公開說明反萊豬而遭查水表的醫師蘇偉碩，同時現身力挺。

儘管新冠肺炎疫情再起，國民黨不容萊豬進口爭議遭冷處理漠視，國民黨台南市黨部日前發動反萊豬、要公投兩項雙公投連署，民眾響應踴躍，為了延續這股氣勢，江啟臣24日直接在鴨母寮菜市場現身開講，宣導反萊豬連署公投是人民向政府展現立場的方式。

國民黨台南市議會書記長李中岑表示，民進黨有如雙標黨，當年請蘇偉碩公開說出瘦肉精毒害，全面執政反而欺騙民眾萊豬不會傷害人民健康。只要國民黨發動的雙公投連署能通過，民進黨政府無法忽視這股食安怒潮，就會立即停止進口。

李中岑表示，民進黨一再宣稱「台美關係有史以來最好」，但蔡英文執政5年，正式經貿談判沒有恢復，自由貿易協定（FTA）、BTA要不到，美國商務部還將對台灣輪胎相關產品課徵反傾銷稅，對台廠造成重大衝擊，實在讓人傻眼。

江啟臣率領國民黨發起這次公投連署，就是要讓萊豬遠離你我的餐桌，用公投讓萊豬立即下架，讓公投綁大選的權利還給人民，呼籲鄉親站出來捍衛自己的權利。

(中時 )