前公懲會委員長石木欽爆與富商翁茂鍾不當往來，扯出重大司法醜聞，監察院昨天下午收到法務部、司法院的調查報告，檢視後發現法務部調查局調查錯漏百出，就前調查局經濟犯罪防制處長秦台生的部分，涉有曲意迴護之嫌；由於高檢署將報告列為密件，且未取得北檢103、106卷證，難以進一步佐證查察。

監察院去年8月彈劾前公懲會委員長石木欽後，發現多名檢警調與法官涉嫌與富商翁茂鍾不當飲宴，要求司法院、行政院查清楚，日前調查報告出爐，司法院認定20名法官違失，法務部則認定檢察體系11人、調查局9人，合計共40名現、前任司法人員捲入司法醜聞。

監察院司法及獄政委員會昨天下午收到包含司法院（法官）、高檢署（檢察官）、法務調查局（調查局人員）等調查報告，尚在等待內政部（警察）的報告。司法及獄政委員會召集人蔡崇義表示，由於高檢署把報告列為密件，保密期限至2030年11月20日才能解密，未將相關證據附卷給監院，使得監院無法了解事件概要與因果關係。

經漏夜檢視，初步發現法務部調查局調查錯漏百出，就前調查局經濟犯罪防治處長秦台生的部分，涉有曲意迴護之嫌，顯見根本未按監院調查報告所揭露的部分，詳實調查。

主查監委王美玉指出，相較司法院長達155頁調查報告，法務部僅24頁，調查過程極為簡略，未將所有證據移送監院備查；而調查局報告經「研析比對」，未認定秦台生違失情節，但卻確認定其有內線交易嫌疑，相互矛盾。

另一主查委員高涌誠舉例，光翁茂鍾27本筆記本，法務部轄下的高檢署與調查局的認定就不同，前者認為翁茂鍾筆記本記載確實可信，後者則覺得監院時序有錯，懷疑其可信度，且法務部調查報告提到附件，卻未將附件資料給監院，要求法務部統整報告並補齊相關資料。

高涌誠指出，有關北檢103、106他字案的偵查卷證，目前尚無任何機關取得相關全卷資料影本，監院難以進一步佐證，法務部所屬檢察機關，應確保日後刑事偵查「公平性」、「公正性」與「公開性」，以維護司法尊嚴。

3位監委均強調，監院要調查的是，翁茂鍾訴訟期間，司法人員有無和翁不當宴飲、受贈襯衫、補品等毫無避險的行為。高涌誠向法務部、北檢喊話，或許監院檢視後，發現司法人員完全是因公務原因才收受餽贈，可由監院還原事實，不要對監院小心眼，「監院願意當壞人，但法務部連壞人都不願意讓他們當」。

(中時 )