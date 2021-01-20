結束驚濤駭浪的2020年，三商美邦人壽20日公告去年自結稅後獲利15.1億元，較2019年減少72％左右，每股稅後獲利0.63元，到2020年底總資產1兆3,388億元，較前年成長6％以上，淨值比3.45％，超過法定的3％門檻。

由於去年新台幣強勢升值，三商壽收回10億元的外匯準備金，目前餘額應在相對低點，可能暫不能再收回，2020年第三季三商壽亦提早實現一些展望不佳的股票，出現單季稅後虧損10.9億多元，去年第四季應是三商壽全年獲利最多的一季，稅後增加11.54億元，全年累計稅後賺15.1億元，在近10年中算是其獲利第三低。

由於資本市場波動，且要維持較高的淨值比，三商壽近二年採取比較低調、穩健的經營方式，商品重心轉往耗費資本較少的投資型保單，資產成長速度也會相對放緩，但因金融資產去年多數是增值，所以三商壽去年全年資產亦增加789億元。

去年3月因為新冠肺炎疫情開始蔓延全球，股債市出現恐慌式下跌，三商壽的淨值亦受到影響，降到328億元左右，淨值比降到2.77％，即進入金管會的監理警示區，但因為3月並不納入正式計算，必須看每年6月及12月的財報，三商壽去年12月亦以每股7.55元現增1.3億股，募資9.8億多元，12月底淨值回升到422億元，淨值比拉高到3.45％。

三商壽並表示，到2020年底，其分類到攤銷後成本（AC）項下的債券未實現利益有702億元，比前一年增加334億元之多。亦即還是有投資資產的增值。

三商壽強調其2020年以投資型保單及保障型商品為銷售主力，全年新契約保費275億元，較前一年減少18.9％，但低於整體壽險業衰退的28％，全年總保鬻1,335億元，分期繳投資型商品新契約保費比2019年成長逾30.2％。

(工商 )