1名黃姓男子20日下午疑似喝醉酒，在台鐵北車月台邊咆哮、吼叫，1名女站務員試圖勸阻，不料引來黃男更加不滿，出手攻擊對方，還一直追著她跑，嚇得站務員邊跑邊求救，警方獲報到場後已將黃制伏、帶回警局施以保護管束。

鐵路警方20日下午3時50分獲報，台北車站月台有人酒醉咆哮並攻擊站務人員，到場時發現黃男仍在喃喃自語，認定有自殺、傷人之虞，當場將他制伏並帶回保護管束。

黃在警局時狀況仍不穩定，警方已設法聯繫黃的家屬，並待他酒醒進行後續處置。

(中時 )