衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬呼籲各醫院加強感控。（馮惠宜攝）

台灣新冠肺炎疫情出現醫院感染，已陸續有10名醫護及其親友確診，因應疫情變化，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬呼籲中央針對防疫專責醫院在人力與設備能幫忙，達到「分區照護」等級。

對於衛福部桃園醫院爆發醫護群聚感染，甚至波及社區，黃高彬坦言不忍苛責區域級醫院，因為區域級醫院設備、人員配置不能與醫學中心比擬，會有「跨區照護」現象，兩方做好防護，保護達90％至95％，不是百分百，呼籲國家針對防疫專責醫院在人力與設備能幫忙，達到「分區照護」等級。

黃高彬以中國附醫為例，醫院照護用總醫師，固定在同一區域，不會支援其他地方；護理師也一樣，主治醫師也是專任，連清潔人員也固定在同一區域，這是在醫學中心人力較為充足，可達「分區照護」。

黃高彬也建議中央及台中市當局要加強醫院防疫，他認為這波疫情到農曆春節前都還在觀察期內，因而建議民眾外出時口罩戴好戴滿，接觸到戶外環境後，務必要洗手；另，避免去人多的地方，若不得已到人多的地方，要有適當防護如戴口罩等，保持適當社交距離，避免太靠近、接觸，特別是陌生人最好要保持距離。

(中時 )