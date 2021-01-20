23歲何豐億在2019年7月間邀朋友辦毒趴，還找來從台南來的17歲少女到場同樂，少女服用現場毒咖啡後昏迷，何男等人趁機猥褻性侵後，再「撿屍」帶到飯店輪流性侵猥褻，並有人拍攝裸照上傳網路，何男等6人犯後先後離去，直到飯店人員清理房間時，驚見少女已死亡多時。台中地院依轉讓偽藥及乘機性交、竊錄身體隱私部位等罪判何男等6人各4年2月到6月徒刑不等，全案仍可上訴。

17歲從事陪客唱歌喝酒的「傳播妹」少女，去年7月13日與何男聯繫辦毒趴後，何男找朋友28歲莊男、23歲賴男、21歲吳男及23歲鄧男等一行人，在14日凌晨將少女帶到鄧男在豐原區住處辦毒趴，並向藥頭購買10包含有三級毒品甲基甲基卡西酮（Mephedrone），俗稱「喵喵」的毒咖啡助興。

豈料，少女已在南部吸毒狂歡3天，抵達台中後再續毒趴，當天清晨喝了3包毒咖啡後，躺在客廳沙發陷入昏迷，何男竟趁機性侵，吳男、莊男等人接續性侵猥褻，直到鄧男女友在清晨5時許到場見狀，痛罵「人渣」。何男才叫計程車，帶少女到豐原區1家飯店。

何男等人到飯店還不罷休，竟再輪番性侵、猥褻少女，還有人拍攝裸照傳給賴姓男子，賴男不久到場，再拍裸照上傳網路群組，在場多名男子陸續在下午1時前先後離去，獨留少女在飯店房間內，直到傍晚5時許，飯店人員前往整理房間，驚見少女已死亡多時。

此案引起社會震驚，經法醫相驗解剖，少女死因是服用海洛因、甲基甲基卡西酮、愷他命及俗稱一粒眠的硝甲西泮等多種毒品，急性中毒死亡。

案經少女友人作證指稱，少女先前已在南部吸毒狂歡3天。法官認為，被告何男等人體內僅驗出毒品咖啡包所含的甲基甲基卡西酮、且不知少女早已吸毒狂歡多日，且少女在台中毒趴是自行喝毒咖啡，並未被強迫，而認定何男等人供應毒品，但不構成偽藥致死罪。

何男等6人在審理時大致坦承犯行，其中，吳男否認轉讓毒品。台中地院依共同犯轉讓偽藥罪、乘機性交罪及犯竊錄身體隱私部位等罪，判處何男徒刑4年2月，不得易科罰金；4月，可易科罰金。至於莊男、吳男、鄧男及賴男等人，則各依轉讓偽藥罪、乘機性交罪及竊錄身體隱私部位罪與散布猥褻影像等罪，判處3年10月至6月不等。

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(中時 )