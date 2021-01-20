◎外交泡泡回來縮短隔離？ 陳時中鬆口：可縮減天數

外交部長吳釗燮今（20）日上午以總統特使身分前往帛琉，祝賀總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職，由於帛琉號稱新冠肺炎零確診，外交部也評估未來實施台帛安全旅行圈（俗稱旅遊泡泡），開放兩國觀光旅遊的可能性。

◎黃捷罷免案 蔡英文說話了：不能坐視不管

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，不同於罷王案民進黨中央採取冷處理，有民進黨中常委今在中常會建議，罷捷案不能像過去一樣坐視不管，要有一套作戰模式。據與會者轉述，身兼黨主席的蔡英文總統表示，罷捷案民進黨要有態度，但黃捷無黨籍，未來要怎麼做，也要尊重當事人。

◎比中央嚴格！長庚開第一槍 明起一般病房禁探病

桃園醫院群聚越演越烈，中央流行疫情指揮中心今宣布強化醫療院所門禁管制措施，長庚醫院今午宣布，為配合桃園市衛生局停止探病之規定，因應國內疫情變化，林口、台北長庚醫院明起一般病房一律全面停止探病，規範比中央還嚴格，加護病房則維持每日固定1次探視。

◎越南看護感染源找到了 被案838住院醫師傳染

40多歲越南籍看護（案869）在9B病房工作，與其他確診醫護的樓層不同，指揮中心今公布該名個案的感染源為住院醫師（案838），某次經過9B病房，因病患有狀況幫忙處理，推測是這樣被傳染，不過，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，該外籍看護恐是另一條感染傳播鍊。

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(中時新聞網)