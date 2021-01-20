中共外交部發言人華春瑩今主持例行記者會。對於美國候任國務卿布林肯19日在美國參議院聽證會上的涉華表態時回應，中方在中美關係、台灣、涉港、涉疆等問題上的立場是一貫、明確的。中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將堅定維護自身主權、安全、發展利益，堅決反對美方利用有關問題干涉中國內政，損害中方利益，抹黑中方形象。
華春瑩表示，關於布林肯在參議院聽證會上涉及到中國問題的一些表態，我想做三點回應：
首先，中國的內外政策和戰略意圖是公開透明的，中方堅定不移走和平發展道路，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。
第二，中方在中美關係、台灣、涉港、涉疆等問題上的立場是一貫、明確的。中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將堅定維護自身主權、安全、發展利益，我們堅決反對美方利用有關問題干涉中國內政，損害中方利益，抹黑中方形象。
第三，我們希望美方正確看待中國和中美關係，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正確的軌道，向前發展，這符合中美兩國的共同利益，也是國際社會的普遍期待。
(中時 )
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