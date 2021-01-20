三重重陽重劃區開發成熟，交通設施卻不完善，民眾抱怨連連。據統計，去年集賢路口發生近百件車禍，其中造成受傷或超過24小時死亡事故達31件，新北市議員李余典20日前往會勘，交通局表示，將於集賢路增繪2組減速標線等設施，改善工程預計2月底前完工。

富貴里長胡天龍表示，重陽大橋旁集賢路車多又速度快，每遇尖峰時段，車子誰也不讓誰，附近居民要過馬路都心驚膽戰，深怕被車子撞到，他曾建議要興建陸橋讓民眾安全通過，但有些社區大樓認為陸橋對風水不好，地方交通問題難解。

市議員李余典表示，重陽重劃區目前發展成熟，附近還有新北高中、五華國小、碧華國小、碧華國中等學校，車子、行人稍不留意就發生交通事故，據統計去年共發生81件車禍，其中受傷或超過24小時死亡事故達31件，希望交通局能協助解決地方頭痛問題。

三重警分局表示，該路口為重陽橋通往北市士林區重要路線，尖峰時間警分局安排2名義交，及附近派出所及交通分隊共2名警力，未來也會多加留意該路段。

交通局交通管制工程科專員楊展昀表示，該路口將增設當心行人標誌、太陽能警示燈、減速標線及「停」標字，提醒集賢路右轉三信路的車輛提前減速，且應在斑馬線之前停車再開，禮讓行人優先通行，工程預計2月底前會施工完成。

(中時 )