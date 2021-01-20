送愛到每一個村里！全家便利商店20日宣布，透過兩大方案邀民眾一起簡單做公益，一是首創推出「村里珍惜卡」企業認購公益模式，凡公司行號購買「禮物卡」，全家就替企業額外捐出禮物卡金額的10％，並將轉化成村里珍惜卡，送給受助的弱勢團體；二是號召愛心民眾認購「村里平安箱」，一箱350元，內含白米麵條、生活用品、牛奶等，再由村、里長媒合捐贈給需要協助的邊緣戶！

全家表示，今年受疫情影響，許多企業停辦尾牙，並以便利商店禮物卡、線上抽獎等方式，作為慰勞員工的替代方案，全家瞄準企業禮物卡的剛性需求，首創推出「村里珍惜卡」企業認購公益模式，凡公司行號購買禮物卡，除可獲得等值的禮物卡面額作為員工禮品外，全家即替企業額外捐出禮物卡金額的10％，並將轉化成村里珍惜卡，受助的弱勢團體將可持卡，不限時段至全家兌換各項鮮食。且為拋磚引玉，全家將率先捐出100萬元，希望帶動更多企業響應。

此外，為協助經濟弱勢族群過個好年，全家也同步號召愛心民眾，認購內含白米麵條、生活用品、牛奶的「村里平安箱」。全家指出，「村里平安箱」是深入鄰里、精準協助邊緣戶（未達低收入補助標準之經濟弱勢者）的公益模式，愛心民眾可至全家店舖認購平安箱，再由村、里長媒合捐贈給需協助的邊緣戶，受助對象只要定期就近至全家店鋪領取即可。

值得一提的是，今年起全家更將「村里平安箱」認購價格，從500元調降至350元，並由一次領取的物資箱，改為分次領取的物資卡形式，希望提高勸募成效，並讓受助民眾領取更彈性。

全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，去年在疫情影響下，公益團體募捐更顯艱困，全家積極透過通路力量開拓多元公益管道，讓愛心民眾可透過零錢捐、點數做公益、認購捐物等方式協助公益團體渡過難關。過往公益募捐多為彙集民眾之力，此次針對企業創新規劃的「村里珍惜卡」企業認購公益模式，不僅可讓企業獲得等值面額禮物卡，再透過全家額外捐贈10％的資源投入，成為通路攜手企業的無痛公益新典範。

另一方面，全家也持續優化公益模式，如認購捐物機制的「村里平安箱」，原為裝箱到店的實體物資型態，於今年起正式虛擬化，將物資「箱」改變成物資「卡」，受助民眾無須一次整箱領取，僅需憑卡分次到店鋪貨架上拿取當次需要的商品，也因此過往物資僅限於常溫型商品，今年可拓展至牛奶等短效期品項，對受助民眾更為友善彈性；同時，為降低認購門檻，「村里平安箱」認購單筆價格從500元下降至350元，每累計認購兩筆（700元），即會送出一箱價值740元以上的物資，盼能提高勸募成效。

全家強調，為協助不符中低收入戶補助資格、生活面臨嚴竣挑戰的邊緣戶，全家2019年即攜手「全球定位」，以救急不救窮、資源有效分配、鄰里愛心平台三大核心概念，推出村里平安箱捐物機制，進而讓全台超過3,700間店舖化身鄰里內的愛心平台，至今已透過民眾募捐6.1萬個平安箱，再藉由村、里長媒合，將協助1.3萬個邊緣戶渡過難關。

全家表示，全家持續建構愛心民眾、企業便利快速的公益管道，此次創新規劃的「村里珍惜卡」企業認購公益，為讓愛心資源達到最有效的分配，此次合作的八大公益團體涵括身心障礙、自閉症、偏鄉學校、弱勢孩童、失智老人等面向，企業將可依關心的議題面向，從中選擇指定欲協助的公益團體，希望成為通路、企業、公益團體三方良善循環的公益生態圈！

(工商 )