公平會20日委員會議通過，不禁止中華開發金控透過公開收購股份的方式與中國人壽的結合案。

公平會指出，開發金控2017年9月收購中國人壽達三分之一以上股份，進而向公平會申報結合，並經該會2017年8月23日委員會議決議不禁止結合在案。開發金控公司又打算以公開收購方式再取得中國人壽已發行股份21.13％之股權，並控制中國人壽的業務經營及人事任免。

公平會表示，開發金控之前已透過與中國人壽結合跨足保險市場，這次開發金控打算以公開收購方式，增加對中國人壽的持股比例，並沒有對組織架構產生結構性的改變。

同時，公平會指出，開發金控的從屬事業凱基銀行與凱基保險經紀人公司都有從事保險經紀業務，且銷售部分中國人壽公司的保單，參與結合事業在保險商品與銷售通路間具有垂直交易關係，然因人身保險商品市場及保險通路市場之結構分散、上下游競爭對手眾多，中國人壽、凱基銀行及凱基保經公司在人身保險商品市場及保險通路市場的占有率有限，很難認開發金控有能力從事上游人身保險商品的封鎖及下游銷售通路的封鎖，以此限制保險通路及人身保險市場之競爭。

公平會審查結果認為，兩家結合沒有顯著限制競爭疑慮，反而是整體經濟利益大於限制競爭之不利益，因此不禁止其結合。

(工商 )