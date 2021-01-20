因近日疫情嚴峻，台東天后宮20日宣布，將以縣民健康及防疫優先，決定取消延續近半世紀的「台東縣元宵遶境活動」，至於聞名全國的「炮炸寒單爺」，則由主辦的玄武堂宣布為準，近期內縣府與市公所將前往協商。圖為本報資料照片。（莊哲權攝）

因近日疫情嚴峻，台東天后宮20日宣布，將以縣民健康及防疫優先，決定取消延續近半世紀的「台東縣元宵遶境活動」，至於聞名全國的「炮炸寒單爺」，則由主辦的玄武堂宣布為準，近期內縣府與市公所將前往協商。

中央流行疫情指揮中心指出，集會活動人潮擁擠，具有高度傳播風險；縣長饒慶鈴表示，近日新增多起本土案例，中央流行疫情指揮中心強烈建議各項集會活動取消或延後辦理。

台東元宵遶境活動為全國著名元宵活動且歷史悠久，每年都吸引來自全國的民眾到場參與盛事，但因遶境範圍廣且時間長，無法執行人流控管，因此，主辦單位天后宮董事長林有德20日與饒慶鈴、市長張國洲協商後宣布取消，並從即日起停止受理報名，近日內將正式發文告知各宮廟及主管單位。

此外，另一項聞名全國的「炮炸寒單爺」活動，縣府與市公所近期內會前往玄武堂進行協商。另台東市公所元宵晚會系列活動也同步取消辦理。

饒慶鈴感謝天后宮長年以來配合縣政並支持在地文化傳承，也希望各廟宇及民眾能體諒，同時呼籲防疫優先，取消縣府主辦大型活動，既有活動縮小規模辦理，並落實防疫工作，全力加強環境消毒作業，並請各界配合政府防疫措施，一起守護台東，平安過新年。

(中時 )