瑞士奢侈品集團歷峰(Richemont)以及半導體設備商艾司摩爾(ASML)報出令人鼓舞的獲利數據，激勵歐洲走高；另市場寄望美國總統當選人拜登的大規模財政激勵方案。

周三泛歐Stoxx 600指數漲2.79點或+0.69%，為410.72點。

在美國準財政部長葉倫(Yellen)呼籲和敘述了其大規模刺激支出之後，歐洲主要股市都反映了樂觀情緒。

奢侈品股成為最大助力。瑞士歷峰集團上漲4.8%；歷峰上季銷售增加了5%，亞太和中東地區的珠寶銷售強勁。

瑞士競爭品牌Swatch集團上漲2.9%；販賣柏金包的英國Burberry上漲4.4%；兩公司皆有好的財報表現。

德國奢侈品牌Hugo Boss漲4.6%。英國富商的Frasers集團表示將增持該公司股票。

艾司摩爾大漲2.1%。其第四季財報表現優於市場預期，公司並表示看見2021年訂單量強勁。

義大利股市漲約0.7%。現任總理通過信任投票考驗，免於倒閣命運。

(時報資訊)