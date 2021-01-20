面對AI智慧新時代來臨，仁寶(2324)積極佈局跨界智慧醫療領域，仁寶今宣告首度跨足科技育兒消費品市場，發表首款「pixsee AI智慧寶寶攝影機」，結合IoT物聯網、AI智慧，由iF Award金質獎設計團隊重磅打造，使傳統寶寶監視器搖身成為創新時尚的AI智慧褓母，並且與台灣最大母嬰通路杏豐實業攜手拓展新市場。

仁寶創意中心資深副總陳禧冠表示：「pixsee積極佈局全球，希望幫助世界各地的父母與寶寶、爺爺奶奶與孫兒，減少身隔遙遠異地的擔憂；透過pixsee全家都能看著寶寶一天天成長，保持家人間緊密的聯繫，降低疫情隔離的焦慮感、這也是仁寶大家長許董事長所願『為人類創造更多幸福』，未來，仁寶將持續精進技術往創新智慧科技發展。」

pixsee擁全球200萬筆新生兒哭聲大數據並以AI分析，即時哭聲翻譯掌握寶寶生理狀況，讓新手爸媽面對寶寶哭不再焦慮；智慧神拍功能，無論哭臉、笑臉或家人互動，pixsee AI智慧拍照的神奇視角，讓寶寶生活照更生動有趣！AI智慧音樂，超靈敏聲音偵測，寶寶哭隨即播放安撫音樂，是寶寶成長的陪伴小精靈！新手爸媽的神隊友！更有微軟Azure商業等級雲端資料防護的加持，完善保護全家個資。

仁寶電腦「pixsee AI智慧寶寶攝影機」，具備「三大智慧」、「三大高規」，以及「兩大安心」訴求。全球首創AI智慧哭聲偵測翻譯，累計知名醫學醫院及全球父母反饋的200萬筆哭聲數據資料，pixsee以AI輕鬆翻譯寶寶的外星語。AI智慧神拍，寶寶哭、笑、親子互動或特別的臉部表情，pixsee都會立即捕捉畫面，化身家庭御用攝影師。AI智慧音樂即時安撫，當寶寶開始哭時，pixsee立即自動播放溫柔安撫音樂，音量控制在85分貝以內，以國際ISO安全標準最高規保護寶寶的細緻小耳朵。業界最高規500萬高畫素專業鏡頭洗出的照片超清晰。6層玻璃鏡頭加上零光源夜鷹模式，IR夜視技術讓寶寶安穩睡過夜。另外，pixsee以精品標準在台灣製造，搭配微軟雲端及硬體加密晶片，確保全家人的資安無虞。

仁寶以職人精神與歐盟規格創作出業界最頂級的育兒精品，採用德國品牌最高防火VO等級頂級塑料、北歐專業音響品牌指定聲學布料、專利五合一成長支架設計(1支架、4段高度、5種模式)，適用不同嬰兒發展階段和家庭使用情境。pixsee除了符合RoHS全機無毒認證，更通過世界最嚴格標準的歐盟WEEE修訂指令，讓達成再使用、再生利用和回收再利用的目標，體現pixsee對永續與環保的關懷。當全球受到covid-19疫情影響，仁寶在此時推出pixsee還有一個暖心的目標，藉由pixsee串起家中每一個人的心。

(時報資訊)