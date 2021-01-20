美國新任總統拜登即將就任，中美日後關係會轉為較樂觀嗎？法盛投資管理認為，拜登不希望被視為對中國具有相對「軟弱」的立場，暫時不會緩解任何關鍵性的貿易政策。但拜登是多邊主義者，並有望好好利用為解決貿易爭端而建立的機構。就美中貿易關係的未來發展而言，將有前瞻性的指引和更加穩定的發展。

至於中美貿易戰的關稅問題，拜登並不認為這是最好的解決辦法，而且認為關稅對美國農民和國內農業都是有害的。出於這個原因，法盛投資管理預計拜登入主白宮的前三到六個月內，相關政策料將出現一定程度的拉回和倒退。

過去四年，中美兩國都更加重視科技。法盛投資管理認為，安全和自給自足問題，是兩國科技戰和更廣泛貿易爭端的核心，同時還有很多一般消費者共同關注的，比如資料使用和資料隱私性的問題。中美兩國對上述問題的關注與監管，也反映在其對科技巨擘的類似關注和打擊上，兩國政府對該領域的警惕性越來越高。

法盛投資管理預期，至少在新總統入主白宮的初期，中美緊張關係仍會存在。然而，從不確定性降低的角度來看，拜登就職代表（中美關係）往正確方向邁出了一步。

(時報資訊)