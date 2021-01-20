彰縣府運用中火、麥寮、永興發電廠促協金，擴及彰化縣沿海7鄉鎮進行癌篩健康檢查，並增加B、C肝篩檢，每完成1項就送100元超市健康禮券。（吳敏菁攝）

彰縣府運用中火、麥寮、永興發電廠促協金，擴及彰化縣沿海7鄉鎮進行癌篩健康檢查，並增加B、C肝篩檢，每完成1項就送100元超市健康禮券。（吳敏菁攝）

彰縣府運用中火回饋金，在和美、伸港及線西3鄉鎮進行子宮癌、乳癌、口腔癌、大腸癌篩檢行之多年，今年再加碼麥寮、永興發電廠撥付促協金，擴大縣內所有沿海7鄉鎮，將鹿港、福興、芳苑及大城鄉鎮也納入，並增加B、C肝篩檢，每完成1項就送100元超市健康禮券。

衛生福利部癌症登記統計顯示，每4分31秒就有1人罹癌，近4年來癌症時鐘已撥快近半分鐘。王惠美呼籲鄉親善加利用的免費4大癌症及B、C肝炎篩檢服務，今年擴大至縣內所有沿海的7鄉鎮，因沿海地區除了空氣汙染較嚴重，C肝的比率也較高，希望沿海民眾多多參與這項健檢，希望大家能愛惜自己，顧健康又有禮券可拿。

王惠美表示，2019年起彰化縣配合中央2025年消除C型肝炎政策，擬訂3年減半、6年根除C肝目標，全面推動C肝篩檢，原預計2019至2011年在年完成C肝篩檢25萬人、C肝口服新藥治療4500人，但在2019年至2020年已完成C肝篩檢17萬、口服新藥治療6130人，治療人數已提早1年達標。

彰化縣衛生局指出，根據健保署醫療支出統計，2019年健保用於前10大癌症治療費用高達1000多億，若能更早接受癌症篩檢，就能帶來更高初期癌症診斷率，甚至癌前病變，對患者治癒率、間接降低癌症死亡率及減少往後醫療費用支出有很大助益。

至於，C型肝炎除容易造成肝硬化及肝癌外，更會造成糖尿病、洗腎、動脈硬化等全身性的危害，最有效防治就是立即接受篩檢。一生只需檢驗一次，若發現陽性，即可接受現階段全球最先進且有效、治癒率達97％以上的口服新藥治療，藥副作用小，以往治療C肝得自行花費約100萬元，現在不僅降至約20萬元，且全由健保全額支付，不用自己花錢，通通由政府來照顧，呼籲前往健檢，發現罹病，立即治療，讓自己更健康。

(中時 )