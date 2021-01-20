立委周春米20日證實，行政院已於18日核定交通部提報的「屏南快速公路可行性研究」，將針對「屏南快速公路」的興建進行可行性評估，結合南迴公路改善工程的通車，建構環島便捷路網並顧及恆春半島均衡區域發展，以提供屏南地區緊急醫療後送、屏鵝公路壅塞、農特產品行銷及地方觀光產業能量。

周春米指出，過去恆春半島被視作「台灣的離島」，因其地處偏遠，又因缺乏交通建設，導致先天不足，後天又失調，長久以來的地理隔絕性也為居民生活與區域經濟發展帶來負面影響，當中最直接的是若有急重症就醫的需求，交通狀況就是看天吃飯，若適逢連續假日，真的是「叫天不應，叫地不靈」，有一條快速公路的重要性不言可喻。

她說，去年12月8日她在院會質詢蘇貞昌院長時，蘇院長一度對屏南快道的態度較為保留。因院長考量的，主要是興建的效益以及路廊的規畫等，是否有達到快速道路的水準，但當時主要還是有資訊上的落差，當時提供的資料或許讓院長有誤解。

她說，所幸後來與屏東縣長潘孟安在12月10日一起拜會蘇院長說明後，屏東的老縣長蘇院長也深刻體會到屏南交通建設的迫切性，當場拍板讓屏南快道能夠「敗部復活」。

她補充，當初針對屏南地區交通改善評估計畫，都是以2004年國道南延屏南的評估報告為基準，當時計算，在屏南地區興建國道、快道的益本比都低於1，因此被認為沒有興建的必要，計畫一路延宕至今。

但她強調，隨著南迴改的通車，屏東與台東地區的行車距離大為縮短，「雙東生活圈」儼然成形，屏南地區為連結雙東之間的「灘頭堡」，情況已大不相同，因此這次再啟可行性評估，相信會給屏南居民帶來好消息。

(中時 )