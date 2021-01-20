美國第46任總統就任典禮即將在20日舉行，市場預期拜登對科技巨頭監管、企業加稅等態度，華爾街擔憂這些舉動將讓金融市場震盪，證券商Wedbush分析師Dan Ives發布最新研究報告指出，拜登政府預計對北京當局的姿態放軟，這對於在川普發動科技戰之後，面臨壓力的蘋果、Cisco等科技股有望解套。

川普於2018年發動陸美貿易戰以來，雙方先是從農產品進口禁止、加徵進口商品關稅，連帶影響消費品的價格上揚，美企也開始從大陸市場撤離部分生產線。隨著時間推進，川普還對大陸電信設備巨頭華為、監視器巨頭海康威視以及大陸晶圓代工龍頭中芯國際等大陸科技產業重要地位的公司，列入貿易黑名單，蘋果以及許多美國半導體公司無法出貨，營運受到影響。

據《Fox Business》報導，Dan Ives在給投資人的研究報告表示，過去1年，科技股面臨最大風險就是陸美關係緊張，蘋果、半導體、5G相關供應商都處於科技戰前線，若拜登政府不再對北京當局採用與川普時代相同立場，可能是個重大的利多消息。

華爾街看法大多一致，拜登上任後，對於大陸問題不會如前朝般強硬，減緩陸美經濟與技術合作脫鉤的跡象，雖然大陸竊取智慧財產權等問題不會就此消失，但對於蘋果等美企將是好消息。Dan Ives指出，蘋果在陸美關係緊張成為經典受影響的代表，由於蘋果產品有大部分的生產線位於大陸，大中華地區業績表現也影響蘋果營運成長動能，若能緩解陸美問題，對於這些美企將是好機會。

(中時新聞網)