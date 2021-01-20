部桃院內群聚感染事件爆發後，截至20日已累積10例確診個案，院長徐永年19日在部桃臉書粉絲團貼出一篇公開告白信，更直言「我們沒有選擇戰場的權力」，副總統賴清德20日也透過部桃臉書發出貼文，表達對部桃的感謝。

賴清德表示，自從疫情爆發以來，桃醫承擔了全國5分之1的確診病患的治療，在過去一年的時間中，各位承受壓力是外界難以想像，300多個日夜，醫護人員毫無怨言、默默付出，為全體國人的健康克盡職守，除了感謝之外，實在無法想出其他文字表達對各位的敬意。

賴清德也說，要藉著這個機會，向醫護人員的家人表達謝意，特別是這幾天一定很不好受。一方面以醫護人員為榮，另一方面也擔心醫護人員會不會受到感染。可以想像當有人對桃醫批評時，各位家人會有多心疼與無奈，但是也看到有更多的國人是跟各位一樣，抱著一顆感恩的心在幫各位加油打氣。

賴清德提到，台灣的防疫能讓世界稱許，最辛苦的就是第一線的各位，尤其是自身來自醫界，對於各位所承受的身心壓力，感同身受。這是人類史上最大的疫病危機，在這麼艱難的環境中，是醫護人員的努力才能確保台灣過去一整年的安全。

另賴清德也說，徐永年在信中表示「戰士沒有選擇戰場的權利」，確診病患送到醫院，各位沒有拒絕的權利，也沒有慌亂害怕的權利，只有勇敢治療病人的使命。

賴清德祝福這幾天院內遭感染的數名同仁早日康復，也期盼醫護人員一定要用高規格來保護自己的健康，因為醫護人員的勇敢、堅守崗位，民眾才有正常的生活，各位是站在前線保衛國家的醫護戰士，同仁健康，國人才會健康。

(中時 )