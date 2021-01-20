富邦盃台灣12強少棒大賽硬式組由台北福林國小對上桃園大勇國小，福林靠著隊長陳慕天完投僅失2分好投，以及打線合敲11支安打、攻下13分，最後以13比2大勝，總教練章子健透露陳慕天是品學兼優的球員，不僅是陣中最穩定的投手，功課也非常好，還獲選為模範生。

此戰陳慕天主投5局，用80球僅被敲4安、失2分，另有9次三振，章子健表示過去不會讓投手負擔太多局數，不過到下學期後在賽制允許下讓投手試試看，肯定陳慕天投球內容很不錯，「他沒有在正式比賽完投過，今天他的投球節奏非常好，即使場上混亂也不會被對手牽著走，很清楚自己的節奏，相信這場球投完會讓他心理成長許多。」

陳慕天打擊表現也不錯，章子健指出他上壘率高、不容易被三振，是球隊固定第一棒，後面第二棒則由較有力量的高施諠做掩護，高施諠此戰3安猛打賞為全隊最多，陳慕天則有3分打點，「陳慕天各方面都是指標性的，功課最好、也是模範生，球技也不差，順理成章當隊長。」

陳慕天賽後則表示其實自己賽前就設定好完投的目標，「是第一次完投，也是丟最多球的一次，今天表現給自己80分，因為我覺得壞球偏多，中間也有不該發生的狀況，用球數應該要省到65球。」陳慕天投、打俱佳，不過他表示自己更喜歡投球，「喜歡球在我手上，掌握全場的感覺。」

除了球場上表現亮眼之外，其實陳慕天還是學霸，自從五年級上學期轉學至福林加入棒球隊開始，都是全班第一名，上學期還被選為模範生，「我還沒考過第二名，以前在大安新生國小也是前2名，最喜歡數學，每次都考100分，只有這次粗心考97分。」陳慕天透露自己偶像是富邦悍將高國輝，「我第一次進場看職棒時就是高國輝全壘打王那一年，所以很欣賞他。」

福林國小隊長陳慕天首次完投。（中華棒協提供）

桃園大勇國小。（中華棒協提供）

(中時 )