現代人觀念與以前大不相同，如果夫妻相處越來越不適合，不會繼續勉強忍受婚姻，因此離婚率相對變高，一名曾經離婚的女子，與現任男友步入禮堂，兩人婚宴中向賓客敬酒時，婆婆向眾人說道「媳婦是二手貨」，女子當下沒有發火，而是用一句話馬上讓婆婆閉嘴。

大陸一名女子，離婚後認識現在的老公，兩人交往2年多，決定結婚共度一生，婚前女子也買了許多禮物拜訪未來公婆，確認對方是否接受曾經離婚的自己，拜訪當天，未來公公欣然接受女子再婚，沒有任何意見，只要兩人幸福快樂。

不過婆婆就沒有這麼和藹可親，不僅態度冷淡又刁鑽，不過老公向女子解釋，婆婆也不是自己親生媽媽，是生母過世後，父親再娶的，且繼母與前夫育有一男一女，目前與前夫住在一起。

直到結婚當天，新人到賓客桌敬酒，婆婆當著大家的面，大聲嚷嚷「我這個兒媳是二手貨，也不知道她用了什麼招術，能夠嫁給黃花小伙子，她呀，一定是個厲害的角色」，但女子沒有生氣，而是笑著問「你是在說我嗎」？婆婆一臉尷尬說是在開玩笑，女子接著表示「後婆婆，妳是開玩笑，我可沒開玩笑，妳不是我的親婆婆，就是我的後婆婆」，一句話讓婆婆再也說不出話。

(中時新聞網)