經過縣內社區角逐，枋寮新龍社區與內埔東片社區在屏東金牌農村競賽中脫穎而出，雙雙拿下金牌。（林和生攝）

為爭取全國金牌農村殊榮，屏東縣集結縣境內85個社區，經過2階段馬拉松式評選，20日公布結果，由枋寮鄉新龍社區與內埔鄉東片社區脫穎而出，雙雙拿下金牌，另外牡丹鄉高士社區以發展林下經濟有成、奪得銀牌，3社區將代表屏東縣參加全國賽。

屏東縣政府城鄉處長李怡德表示，金牌農村概念源自於德國在二次世界大戰後，居民透過競賽方式，自發性美化家園展開重建活動，而這樣的經驗給予台灣不少借鏡及靈感。近年來屏東透過農村再生計畫，藉由產業擾動地方，活絡社區經濟活動。

今年獲得金牌獎的枋寮鄉新龍社區，過去有「龍膽石斑故鄉」稱號，透過社區營造輔導，除以龍膽石斑發展循環經濟、研發各式保養品外，並導入以食漁教育為核心的觀光遊程，讓更多人看見漁村各種可能。

新龍社區發展協會執行長林春來說，過去養殖業者作為廢棄物的魚鱗，透過與生技公司合作，開發成為保養品及保健食品，2019年打響名號，業績超過百萬元，去年營收幾乎翻倍成長，盈餘部分將作為號召青年返鄉經費，一起加入翻轉漁村行列。

同樣獲得金牌獎的內埔鄉東片社區，由社區8家友善耕作農場共同組成「東片寶石村股份有限公司」，並將營收5％做為照顧社區長者及青年農務實習基金，也讓它獲得全國十大綠色照顧優良典範最佳潛力獎殊榮。

(中時 )