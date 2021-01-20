全德國小推出海洋教育、指導學童自製獨木舟並划舟接力環島，而數名學生20日在師長見證下，於杉板灣下水啟航驗收造舟成果，同時期待5月的畢業航行。（謝佳潾攝）

全德國小推出海洋教育、指導學童自製獨木舟並划舟接力環島，而數名學生20日在師長見證下，於杉板灣下水啟航驗收造舟成果，同時期待5月的畢業航行。（謝佳潾攝）

近年小琉球觀光夯，島上的海洋意識也隨之抬頭，全德國小順勢推出「Ocean Maker」海洋教育，指導學童自製獨木舟並划舟接力環島，而數名學生20日在師長見證下，於杉板灣下水啟航驗收7天的造舟成果，同時期待5月的畢業航行。

全德國小指出，「Ocean Maker」（海洋自造者計畫）是學校推廣海洋教育的核心計畫，除讓學生親手打造獨木舟外，還要求在畢業之際划舟環小琉球島，盼藉親水親海的深刻體驗，理解到愛護海洋環境的重要性，而去年首推自製透明獨木舟環島後，引起熱烈迴響。

校長黃建榮說，去年的成功使今年的計畫更精進，今年請來溫志榮老師指導學生手工打造格陵蘭獨木舟，它是封艙式獨木舟，船身以胚布包覆後再塗上防水樹脂，在蒙皮前仿照紐特人古老傳統，船頭放置吉祥物賦予船靈魂，期許大海的孩子能學習擁抱並善待海洋。

陳姓同學說，在造舟時接觸許多平常看似危險的工具，但其實危險的是人不知如何正確使用它，所以他學會做事起步時，慢慢來反而比較快，因一旦忽略細節，就白費了前面的努力。

總務主任蔡柏緯說，連續2年的「Ocean Maker」，讓他看見孩子有無限可能，他們造的舟也許不完美，但團隊分工的高峰經驗，相信是最難能可貴的成長經歷。

他強調，「Ocean Maker」同時也是結合12年國教的素養導向課程，而今年又融入美感教育，讓學生彩繪獨木舟，為自己製出獨一無二的畢業禮物。

(中時 )