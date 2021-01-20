橋頭科學園區發展在即，對於橋科與岡山的排水整治問題，民進黨立委邱志偉邀集水利單位到4處地點會勘，總預算需求超過11億。其中，橋頭區筆秀排水上游整治計畫的總預算達9.8億，邱志偉將盡力爭取水利署補助，目標分年分期逐步完成整治。

邱志偉與經濟部水利署、第六河川局，及高雄市水利局日前到需整治排水地點會勘，分別是橋頭區筆秀排水上游、岡山區五甲尾護岸整治、土庫排水水防道路車行箱涵改善，及為隨排水護岸等4處。

邱志偉與水利單位逐案討論水利建設的急迫性，確認後續會將經費編列至前瞻預算中，邱志偉也強調將會極力爭取，盡力排除經費問題。

筆秀排水歷經3期工程的整治，下游已經完成通洪斷面拓寬工程，接續往上游的整治工程預計同樣要拓寬排水渠道，新建2.8公里的兩側護岸，加上新建防汛道路，總經費需求為9.8億元。

高雄市水利局表示，屬於土庫排水的五甲尾滯洪池目前正在趕工中，預計今年底可以完工，不過，目前已經開挖大片面積在今年汛期來臨時，已經可以發揮滯洪功能，今年就能改善五甲尾地區易淹水的現況。

由於4件工程總經費超過11億，分別要擴大通洪斷面、新建護岸、打開水流壅高瓶頸等，對於地方治水都至關重要，尤其筆秀排水整治又與橋科招商息息相關，邱志偉說，相關經費將會盡力爭取水利署補助，且提高補助比率，以減輕地方政府的負擔加速工程推動。

(中時 )