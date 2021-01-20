考量疫情變化，文化部20日宣布2021台北國際書展實體書展停辦，至於線上書展及出版專業論壇持續辦理。文化部長李永得表示，實體展延期可能性很低，加上許多考量，他認為乾脆果斷一點，從5、6月開始籌辦明年的書展更好。

李永得指出，疫情臨時出現挑戰，文化部緊急跟書展基金會討論，雖然防疫上可以做到實名制，但同時有2萬人在會場流動，防疫上很難把握，只好決定停辦實體書展。若將來化整為零，到小場館舉行活動仍有可能。

會中有提到延期，但書展基金會態度保留，可能就是不會延期舉辦，除了疫情難以掌控，假設改期到5月，許多參展單位及人員未必有空，觀眾也不一定還想參加，還會延伸退票問題，乾脆果斷一點停辦實體。

對於出版業者投入台北國際書展的損失，文化部將與台北書展基金會組成專案小組，保障所有民眾及參展單位權益，包含預購門票的全額退票，以及參展廠商展位費退費、籌辦費補償等，將於三日內公告相關辦法。文化部強調，將與所有出版業者攜手，持續規劃各項閱讀推廣方案，維持台灣閱讀能量。

(工商 )