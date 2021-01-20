艾司摩爾(ASML)財務長Dassen周三指出，如果出口管制的措施可以再放鬆點，艾司摩爾今年的銷售展望可望獲得改善，將在雙位數的低位。

在即將卸任總統川普的壓力下，艾司摩爾一直無法對中國晶片商輸出昂貴和高端的製造設備。

艾司摩爾去年第四季淨銷售為42.54億歐元，優於先前財測目標，毛利為22.12億歐元，毛利率為52.0%，淨利為13.51億歐元。

2020年全年淨銷售為139.79億歐元，毛利為67.98億歐元，毛利率為48.6%，淨利為35.54億歐元。

艾司摩爾也公布財測，由於邏輯需求強勁以及記憶體持續復甦，第一季營收將在39億歐元和41億歐元之間，毛利率約在50%至51%之間。

艾司摩爾表示，去年營收中有45億歐元來自於31台EUV設備的銷售；在第四季出貨了9台。在EUV業務中，去年也慶祝了第100台的出貨。

在DUV業務中，專注於滿足客戶對DUV設備日增的需求，並優化工廠能量，降低安裝的週期時間，並支援現場工具，以極大化生產力。

(時報資訊)