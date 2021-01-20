罷免風潮方興未艾，台中市霧峰區，也有一件里長罷免案，霧峰區南勢里民謝朝清以沒有妥善監督廟產為由，提案罷免里長陳錫卿，雖然通過第一階段，不過在第二階段選委會審查時剔除部分不符資格連署人，連署人數因而不足，罷免案不成立。

謝朝清表示，福新宮因購買廟旁土地，但依法宮廟不能有農地，依往例決議，登記在南勢、北勢2位里長名下，共同負責保管，但是現任南勢里長拒絕，大家不滿因而推動罷免，對於選委會剔除部份連署人，造成罷免案無法成立，表示尊重。

南勢里長陳錫卿表示，已經擔任3屆里長，認真服務地方，卻由於他反對將廟產登記在私人名下，遭提案罷免，不過公道自在人心，多數鄉親還是支持他，相信即使罷免案成立，最後投票也不會通過。

依選罷法規定，南勢里選舉人總數1238人，第一階段應有1％連署，實際有12人連署通過，第二階段應有10％，124人提起連署，謝朝清提出連署人數有150人，不過選委會審查發現有37人簽名筆跡相同剔除，剩113人，未達應連署人數，固罷免案不成立。

不過因第3屆南勢里長選舉由無黨籍的陳錫卿與民進黨籍謝朝清2人競爭，罷免案地方認為應是二人長期失和所致，而又擔心外界罷免由民進黨主導，民進黨台中市黨部主委李天生澄清，民進黨並未主導推動，和民進黨沒有關連。

(中時 )