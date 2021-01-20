看好車用電子的商機與未來性，樹德科大「車用電子及車聯網系統產業菁英訓練基地」20日啟用，教育部技職司副司長謝淑貞致詞時說，透過此計畫，讓學生在學期間可以具備未來就業的能力，能無縫接軌，也讓業界找到人才。

車電基地位於圖資大樓地下3樓，大門位在平面道路上方便實作車輛進出，樹德科大校長陳清燿說，基地使用面積達245坪，是目前全台灣占地最大、設備最齊全的實務車用電子教學場域；基地並於2020學年開始培訓車用電子及車聯網產業所需的技優人才。

青年局副局長顏己喨受訪表示，希望學生在學期間就能訓練，並與產業做對接，市府未來會請產業提供1000個實習機會，市府補助產業，讓實習生可以拿到最低薪資，替代以往的實習津貼。

黃柏霖致詞時說，他曾經去大陸昆明參訪，看到無人車駕駛的魅力，朋友的車子可以像科幻電影般，可以自行駕駛。對於未來的趨勢，車子不只是車子，而是工作室的概念，在車內可以洽公或做任何事情。

對於車電產業，黃柏霖認為，高市府除了產業要轉型，需要的是更多優質的就業機會，吸引更多人到高雄投資與發展，讓更多人才投入，把這產業做好。

高雄市汽車保養商業同業公會理事長曾建勝說，他的保養廠多是修理雙Ｂ的汽車，如今修理汽車已經不再是過去的黑手，1天8小時的工作中，有4小時是在電腦銀幕前工作，用電腦抓毛病。對於車電基地啟用，他感謝教育部與樹科大的支持，訓練業界需要的人才。

(中時 )