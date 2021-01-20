苗栗縣歷史建築苑裡公有零售市場將於1月25日辦理緊急加固工程，屆時為公路部分路段將實施交通管制。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣歷史建築「苑裡公有零售市場」將於1月25日辦理緊急加固工程，工期預計120個工作天，為公路與天下路至大同路之間將實施交通管制。另外攤商關心市場重建進度，苑裡鎮長劉秋東表示，去年底經濟部已核准約266萬元重建規畫設計費，待經費到位將盡快辦理發包。

苑裡公有零售市場2018年9月發生火災，700平方公尺、84個攤位付之一炬，後有地方人士申請登錄歷史建築，經文資審議委員會通過後，將据賣所建築本體、市場本館沿街現存牆體及別館山牆等部分登錄，為保存歷史建築，公所去年爭取文化部補助約400多萬元辦理緊急加固工程。

加固工程經多次流標，公所檢討標案、放寬廠商資格後，去年底順利發包，工程除了將清運市場內部殘餘垃圾，包含灰燼、屋架、屋瓦、殘磚外，也針對建築本體既有磚牆、挑揀、蒐整以及使用鋼棚架加固歷史建築。公所表示，工程期間將封閉為公路與天下路至大同路之間路段，請用路人及早改道。

苑裡鎮長劉秋東表示，苑裡市場重建案目前已獲經濟部核定補助約266萬元規畫設計費，但之前公聽會中多數人希望重建3層樓多功能市場，已被經濟部打回票，因此公所目前擬朝建置地上2層樓市場、地下室做為停車場與消防設施為方向規畫，另外歷史建築部分也將盡力保存。

(中時 )