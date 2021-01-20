由證交所及元富證券共同主辦的「THE GREAT RESET-New Industry Landscape after COVID-19」台灣投資說明會，20日首度嘗試結合實體與線上會議，吸引眾多國內及亞洲地區機構投資人，與19家國內上市櫃公司，進行25場會談及一場午餐演講。

19家受邀的上市櫃公司分別為永冠-KY、亞德客-KY、喬山、台達電、鴻海、國巨、旺宏、美律、奇力新、強茂、欣興、景碩、貿聯-KY、智伸科、鈺齊-KY、信驊、昇佳電子、M31、力旺等。

證交所以中英文的方式，分別透過實體午餐演講與線上專題演講，向國內及國際機構投資人介紹台灣資本市場2020年不畏疫情的表現，同時，向投資人介紹證交所在公司治理上的未來藍圖。

證交所副總陳麗卿指出，去年在全球新冠肺炎疫情肆虐下，台灣則因防疫有成，台股展現強健的表現，且證交所仍順利推出逐筆交易及盤中零股交易。而台灣資本市場在全球的ESG表現亦相當亮眼，除在ACGA「CG Watch 2020」創下自2003年以來的最佳成績第四名外，於道瓊永續新興市場指數及富時社會責任新興市場指數權重皆為第一。

她並表示，為延續市場動能並形塑更優良的投資環境，金管會已發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「資本市場藍圖」，期望我國資本市場及上市公司能在後疫時代續創佳績。

證交所在演講中，除向機構投資人分享過去一年，台灣資本市場不畏疫情影響的成果外，另介紹投資人最為關注的公司治理發展，包含2020年8月25日發佈之「公司治理3.0-永續發展藍圖」，強化市場透明度與可信度，推動上市公司永續發展，引領更多投資人參與我國資本市場。

證交所對於行銷台股，推動優質上市公司及吸引投資一向不遺餘力，面對後疫情時代的挑戰，持續維持與國內外機構投資人溝通甚為重要，此次首次嘗試結合實體與線上的溝通模式，配合台灣優異的防疫成果，擴大投資人與上市公司的交流機會，相信也是全球交易所少見能以實體辦理引資活動的體現。

證交所強調，接下來將持續安排引資活動，運用多元的面向向國內外投資人介紹台灣優質上市公司，藉由發掘資本市場的隱形冠軍，期能吸引更多資金投入台股，增進經濟成長的動能。

(工商 )