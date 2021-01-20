台灣疫情升溫，第一季年度盛事包含「台灣燈會」、「台南鹽水蜂炮」、「平溪天燈節」及「台北燈節」等年度大型活動陸續宣布停辦或延後舉行，直接影響民眾的旅遊行程，各大旅行社也緊急作出應變措施，雄獅旅遊率先宣布只要已報名的是全台各縣市政府取消活動的主題遊程，即可享轉團9折優惠（限巴士團體旅遊），若不想轉團也可全額退，並表示將以高規格防疫措施讓旅客們安心出遊。

雄獅旅遊表示，台灣燈會原定期間適逢元宵節及228連假，雖然有些政府舉辦的活動被取消，但仍有許多活動可替代參加，如武陵農場櫻花季、苗栗客家傳統苗栗火旁龍祈福踩街、台東炮炸邯鄲等，面對疫情嚴雋考驗，雄獅也以高規格防疫措施盼讓旅客們安心出遊。

可樂旅遊跟進宣布，凡訂購元宵燈會相關行程或受到取消活動之影響的旅客，皆可協助辦理全額取消退費，不收手續費，如有轉團意願旅客，可由服務人員協助辦理轉團相關事宜；東南旅遊表示，預訂所有行程的旅客若有疑慮，可依定型化契約辦理退費；易飛網則表示，「高雄燈會」改以燈光秀等其他旅遊行程取代。

易遊網則因燈會、燈節等行程原本預計在本周才陸續上線，因此沒有退款問題，不過易遊網也指出，近日疫情較緊張的消息傳出後，遊客選擇包車或升等專車、不與陌生遊客同車的商品的銷況也有感增加，而目前春節賞櫻行程仍相當熱賣，如阿里山賞櫻遊程，升等賓士9人座就受許多遊客青睞。

(中時 )