候任美國總統拜登多名重要閣員在參議院提名確認聽證會中不斷強調，在國家安全、國防、經濟、外交與多種全球議題上，將對中國採取強硬姿態，因為「毫無疑問地，中國是美國國家利益最大的挑戰」。分析家認為，拜登可能相當大程度會延續川普的中國政策，不過也有人認為，這只是提名確認期間因應國會兩黨對強硬中國政策的共識所做的表態。

美國國會在拜登就職前就已快馬加鞭地先行就拜登提名重要閣員舉行確認聽證會，目前正在進行聽證程式的被提名人包括國務卿布林肯(Antony Blinken)、國家情報總監海恩斯(Avril Haines)、國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、國土安全部長人選馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)和財政部長人選葉倫(Janet Yellen)。

《美國之音》分析稱，這些提名人在聽證會上談及中國政策時，不約而同地表達了對中國的強硬姿態，因此新一屆新一屆政府可能會在很大程度上延續川普政府的中國政策。

拜登的國務卿提名人布林肯在聽證會上表示，儘管他並不贊成川普使用的方法，但他肯定川普對中國採取「較為強硬」的路線。（圖／路透)

拜登的國務卿人選布林肯在參議院外交委員會的聽證會上表示，儘管他並不贊成川普使用的方法，但他肯定川普對中國採取「較為強硬」的路線，因為「毫無疑問地，中國對美國國家利益構成最重大的挑戰」，但是雙方「不斷增多對抗和競爭，但也存在符合相互利益時的合作空間」。

美新任國防部長提名人奧斯汀在參院軍事委員會的聽證會上表示，現在美國對中國的優勢差距已經縮小，未來將確保拉大差距。中國是美國未來最重大的挑戰，未來在應對中國挑戰的同時，將繼續對中國與其他挑戰者展現確實的威脅力量。「美國的戰略是根據威脅進行排序的，而未來中國是美國面臨的最重大威脅，因為中國在上升；雖然俄羅斯也是威脅，但它在下降。」

奧斯汀說，將繼續聯合盟友建立對抗中國的能力，對台灣的支持一直是兩黨共識，未來將盡一切努力確保中國不會做出入侵台灣的決定。多年來，對台灣的支持一直堅如磐石，如果被確認為國防部長，「我將確保履行我們的承諾，支持台灣防衛自己的能力。」

美國土安全部長提名人馬約卡在聽證會上表示，有大量非法物品來自中國，危害成千上萬美國人。毒品、假冒商品、奴工產品，這些都是自中國的威脅。

國土安全部長提名人馬約卡在參院國土安全委員會的聽證會上表示，他非常清楚中國對美國構成的威脅，尤其是有大量非法物品來自中國，危害成千上萬美國人。他所指的是來自中國的毒品芬太尼，此外還包括奴工、假冒產品等，都來自中國的威脅，他將投入大量資源和注意力來與這些威脅做鬥爭。

美國家情報總監海恩斯在聽證會上表示，情報機構必須繼續收集情報以支持國會兩黨為戰勝中國所做的長期努力，迅速採取行動對抗中國的不公平、不合法、咄咄逼人和脅迫性做法。（圖／路透）

拜登提名的國家情報總監海恩斯則在聽證會上表示，情報機構必須繼續收集情報以支持國會兩黨為戰勝中國所做的長期努力，獲取有關中國意圖和能力的資訊，以便迅速採取行動對抗中國的不公平、不合法、咄咄逼人和脅迫性做法，以及其侵犯人權的行為。

美財政部長提名人耶倫在頻視聽證會上說，中國是最重要的戰略競爭對手，她將使用所有可用的工具來打擊中國不公平的貿易行為。（圖／路透）

財政部長提名人耶倫則在金融委員會的頻視聽證會上說，中國是最重要的戰略競爭對手，拜登政府將使用所有可用的工具來打擊中國不公平的貿易行為。中國長期利用一系列政策削弱美國公司，包括非法補貼、產品傾銷、智慧財產權盜竊和其他貿易壁壘。這位前美聯準會主席表示，這些行為，包括中國的低勞動和環境標準，都是我們準備使用一切工具來解決的問題。

不過，葉倫強調，未來她所用的方法與川普的單邊談判和施加懲罰不同，她認為美國應該尋求投資基礎設施和研發來加強自身經濟，並與盟友合作，

(中時新聞網)