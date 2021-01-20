說好的防疫安全距離呢？直擊唐吉訶德人潮滿滿

日本生活百貨唐吉訶德19日開幕，排隊人潮擠爆西門町，不過，和它性質類似的「小北百貨」卻不見相同待遇，人潮從未如此活絡過，對此，就有網友好奇，同樣是生活百貨、24小時營業，「小北百貨到底差在哪？」

原PO今(20日)在PTT上發文表示，小北百貨和日本剛進駐台灣的唐吉訶德相當類似，兩者皆是24小時營業、幾乎什麼都有賣，不過人氣卻相差甚遠，「台灣一堆人衝唐吉訶德，反觀半夜的小北百貨也沒這麼多人」。讓原PO疑惑，小北百貨倒底輸在哪裡，「有沒有鄉民能夠分析小北百貨是輸在哪？」

有網友指出，認為打著從日本來的名號，會比較吸引人，「光從日本來一堆人就會高潮了，不用拿什麼來比」、「唐吉訶德=日本製，小北百貨=大陸製」、「日本來的比較高級」，不過就有人立刻反駁，「唐吉訶德明明也一堆陸製的東西」、「唐陸制應該真的比小北多，小北還一堆台製的」。此外，有網友認為唐吉訶德販售的商品更全面，「小北沒有生鮮跟現做食物啊」、「小北沒18禁專區」

但也有不少網友認為，兩者根本無法相比，「明明商品內容比重差異很大，老是拿來比也是莫名其妙」、「會覺得小北跟唐吉訶德很像的，真不曉得在想什麼，差那麼多...」、「沒去過不丟臉，還特別發文就…」，最後有網友分析，「除非要買特定商品，才會去唐吉訶德，救急的話去小北就好」。

(中時新聞網)