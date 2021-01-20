新上國小透過臉書直播方式，讓學生們在各班級進行休業式典禮。（新上國小提供／洪浩軒高雄傳真）

新上國小透過臉書直播方式，讓學生們在各班級進行休業式典禮。（新上國小提供／洪浩軒高雄傳真）

全國中小學第1學期休業式20日展開，由於國內新冠肺炎疫情日益加劇，高市府教育局通知各校舉辦休業式時，應盡量避免師生集會，改以班級或視訊方式進行，估計高雄市高中以下共有355所學校（高中至幼兒園），皆採視訊方式進行休業式。

高市府教育局表示，為了強化防疫作為，公眾集會應訂定完整防疫應變計畫，落實準備措施，若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃防疫配套，則應取消大型集會學校休業式。並且強調幼兒園員工、家長如為自主健康管理者對象，禁止進入校園區域，教保及服務人員加強健康管理，發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀或嗅味覺異常，均應暫停工作。

教育局指出，為了配合國教署及市府發布的防疫措施，應避免校園千人以上的集會活動，例如學期末結業式活動超過1000人以上者，強烈建議採取分流或改以班級、視訊方式進行等應變措施，以配合落實防疫工作。

高雄新上國小接獲教育局公眾集會應訂定完整防疫應變計畫的通知後，就立刻將準備已久的防疫休業式典禮配套搬出，利用臉書直播的方式，讓學生們在各班級進行休業式典禮，不僅是全校師生，連家長們也可以透過網路平台一起聆聽師長們在學期最後1天給孩子們的叮嚀與祝福。

新上國小校長王彥嵒表示，休業式對孩子而言是相當重要的儀式，他透過網路平台進行休業式典禮，特別提醒所有師生，在假期中更要加強防疫觀念，期待大家在台灣都能夠在防疫上一起努力，並且度過個平安的新年。

(中時 )