新北市政府學幼童車聯合稽查小組18日前往林口區麗園國小周邊實施擴大聯合稽查，攔檢13輛學童接送車輛中有6輛違規，其中5輛未核備補習班車輛及1輛幼兒園以未核備車輛載運兼辦國小課後照顧學童，共計開罰36000元。

交通部公路總局臺北區監理所、新北市政府警察局及教育局等單位組成學幼童車聯合稽查小組，重點查核安全門是否能正常開啟、滅火器是否在有效期限及是否超載等，藉以保障學幼童的乘車安全，經查獲學幼童車違反法令之規定，將依照幼兒教育及照顧法及交通車管理辦法相關規定進行裁處。

教育局張明文局長表示，補習班車輛主要違規事項為超載及使用未經教育局核准備查車輛，另幼童專用車主要違規樣態為違規載送7歲以上學童、超載及滅火器失效，皆依法裁罰，並要求幼兒園及補習班限期改善，並擇期辦理複查。

教育局表示，聯合稽查小組每週安排3至4次動態稽查，並針對車輛數較多或違規率高之地區，去年總計辦理稽查共計1187次，共查獲35輛違規幼童專用車和78輛違規補習班車輛。

教育局也提醒家長發現孩子的乘坐車輛若有違規情事，可填寫「幼兒園幼生接送情形調查問卷」反應，未來將警察局跨局合作，除了針對違規車輛持續追蹤及複查外，更於上、放學時段在違規熱點加強查緝。

(中時 )