全球先進記憶體技術領導品牌三星電子發表全新870 EVO SATA固態硬碟（SSD），為全球銷售冠軍的消費級固態硬碟系列再添生力軍。全新產品擁有頂級的效能與可靠性，滿足使用者全方位應用，並為一般PC使用者及IT專業人員提供適合的儲存解決方案。

三星電子品牌儲存產品事業部副總裁KyuYoung Lee表示，全新870 EVO固態硬碟集結三星SATA SSD系列優勢，透過其具備的極致效能、可靠性與相容性，無論是筆電、桌上型電腦或網路連接儲存裝置（Network Attached Storage，NAS）的使用者，870 EVO皆能滿足所有需求。

870 EVO固態硬碟採用三星先進的V-NAND與控制器，使SATA連續讀取和寫入速度分別達到560MB/s和530MB/s，並搭載Intelligent TurboWrite技術，透過更大的可變式SLC緩衝區使硬碟能保持巔峰效能。與上一代的860 EVO相比，870 EVO的隨機讀取速度提升近38％，於多工處理、瀏覽網頁到啟動PC時，皆能感受其效能的升級。

三星憑藉在記憶體儲存領域累積的深厚經驗與技術實力，為確保所有環節能和諧運作，一手包辦所有固態硬碟的元件設計，因此870 EVO的持續存取效能較860 EVO提升約30％，且其4TB型號的總寫入位元組數（TBW）達同級最高的2400TB並提供5年有限保固。

除了一流的效能與可靠性外，全新870 EVO固態硬碟與多數運算裝置相容，亦支援最先進的PC功能，為PC使用者打造更便利的使用體驗。870 EVO能於所有可連接2.5吋SATA介面的裝置使用，且其搭載的省電休眠模式，亦與支援Windows新式待命（Modern Standby）功能的裝置完美配合。

三星設計870 EVO時同步將環保納入考量，將870 EVO整體製程的碳足跡降至最低，讓重視環保的使用者多了一項新選擇。

870 EVO共將推出250GB、500GB、1TB、2TB、及4TB多元容量選擇，建議售價分別為新台幣1,268元、2,099元、4,399元、8,099元、以及15,690元，預計於1月下旬起陸續於全台指定通路上市。

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