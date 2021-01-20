別再說雲林最難玩！疫情衝擊國內旅遊大暴發，雲林縣去年觀光客人數首度衝破千萬人次，創造約200億元消費產值，讓農業大縣轉型為觀光大縣，雲林縣政府20日推出「2021新春遊雲林」5大主題遊程，配合縣內各場館新春街藝匯演，讓民眾體驗更多元的過年氛圍。

雲林縣長張麗善表示雲林有好山好水與深厚文化底蘊，2020年雲林觀光客衝破千萬人次，創下空前紀錄。其中古坑綠色隧道人氣飆上全國遊客數增幅最多的5大景點之一，斗六市、口湖鄉也獲選台灣經典小鎮3.0，翻轉外界「雲林最難玩」的刻板印象。

張麗善說原本縣府規畫一連串新春慶祝活動，考量國內新冠肺炎疫情升溫，原訂於2月25日至3月14日舉辦的北港燈會取消，街頭藝人表演活動全數停辦，其他室內外活動則會在防疫原則下舉辦。

縣文化觀光處長陳璧君指出，縣府規畫5大主題「2021新春遊雲林」遊程，包括「神氣祈福行」、「經典小鎮遊」、「甜蜜蜜之旅」、「輕旅慢步行」及「浪漫樂活遊」，遊程更串聯縣內宮廟、地方文化館舍、觀光工廠等，邀請全國民眾見證農業大縣轉型為觀光大縣。

雲林縣18所地方文化館也在新春期間串連推出集章活動，集滿5個地方文化館章戳，就有機會獲得限量文創品。縣府還規畫「新春遊雲林，打卡抽好禮」活動，只要在指定地點與打卡版合影並上傳留言，即可參加抽獎。

(中時 )