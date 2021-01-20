一名人妻懷孕37週，在家養胎兼照顧2歲多的大寶，近日大姑夫妻在家附近擺小攤子做生意，理所當然地將2個孩子丟回婆家，還將人妻視為免費保母，接小孩時洗澡、洗餐盒、作業都問她弄好沒。幸好人妻的丈夫挺身而出，連珠砲式地開嗆「自己小孩自己負責很難嗎」，讓全家人都閉嘴，更讓網友盛讚：玉皇大帝等級隊友！

這名人妻在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文表示，她的大姑跟她先生有兩個小孩，一個國小一年級、一個大班，最近在離他們家不到五分鐘的地方，擺了一個賣熱食的小攤子，沒想到小孩放學後卻被載到了婆家，到了晚上8、9點夫妻倆才會回來接小孩。

她們一進門就看著原PO說：「他們洗澡了嗎？我說這裡沒衣服，那餐盒有洗了嗎？我說沒有洗，那作業呢？我說都寫好了，剩簽名而已。」大姑接著又說「我覺得齁從明天開始讓他們做娃娃車上來好了，不然賣東西還要注意時間要去載他們很煩」。原PO沒回話，反倒婆婆說「看妳自己啊」。

此時，原PO老公開口了：「笑死人了賣個東西而已小孩會沒辦法去接，坐娃娃車上來幹嘛，又要叫我老婆幫你小孩洗澡、洗餐盒、看作業嗎？自己小孩自己負責很難嗎？接個小孩是要多久？每次你們倆夫妻要幹嘛小孩就丟給我老婆顧，她到底憑什麼要幫你們顧小孩，也不會想想她都要生了還要照顧大的，已經很累了還要顧你們小孩」。

原PO老公說完沒有人敢回話，大姑回家後，婆婆說「都一家人幹嘛這麼計較」，原PO老公再度霸氣護妻：「你每次都說沒什麼，又不是你在做你當然沒差，要幫忙你自己幫忙不要每次都推給我老婆」，讓婆婆也閉嘴。

看完人妻貼文，網友熱烈回應：「這已經是玉皇大帝等級的隊友了 兒子沒幾個會替老婆這樣跟媽媽講」、「幫我給你家隊友一個讚！已經達到神隊友的等級呀！」、「打著燈籠都找不到的好老公」、「應該老公也看不下去了，偶爾一次還不打緊，太常就過份了 有個將心比心的隊友很重要」。

(中時新聞網)