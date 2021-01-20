陳昌平在看守所簽名指定鎮代陳達琳為代理主席的便條，檢方查出是律見是由律師帶出傳遞。（竹東鎮代范國威提供／羅浚濱新竹傳真）

竹東鎮代會主席陳昌平涉嫌LED路燈貪瀆案，8日被羈押禁見，鎮代會出現他11日簽名指定鎮代陳達琳為代理主席的便條，新竹地檢署指派檢察官調查發現，陳委任的周姓、邱姓及張姓律師，涉嫌帶出及傳遞陳的簽名便條，20日將3名律師聲請移送律師懲戒委員會懲戒。

檢方指陳昌平委任的3名律師，違反律師法第43條第2項及律師倫理規範第37條規定，周姓律師另違反律師倫理規範第15條規定，且情節重大，因此將3人均聲請移送懲戒。

檢方偵查發現，邱姓、張姓律師在看守所接見陳昌平時，為其傳遞該便條，濫用律師會面交往權，且逾越辯護目的，使陳昌平於羈押禁見期間仍可下達書面指示予代表會，影響人民對司法公正觀感，戕害律師形象，應屬執行律師業務之不正當行為。

檢方表示，律師對於受委任、指定或囑託之事件，不得有不正當行為或違反其職務上應盡之義務；律師未得主管機關許可，不得為受羈押之嫌疑人、被告或受刑人傳遞或交付任何物品，但與承辦案件有關書狀，不在此限。

檢方表示，周姓律師係該聯合法律事務所的主持律師，邱姓及張姓律師則為該所受雇律師，周明知依律師倫理規範第15條規定，律師事務所負有監督或管理權限之律師，應負督導所聘僱人員不得有違法或不當之行為，竟仍授意邱、張2位律師傳遞交付前開書面資料，故均移送律師懲戒委員會懲戒。

(中時 )