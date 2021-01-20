苗栗縣客家人口有65％，苗栗縣政府以「跨局處合作、公私協力、創新第一、面面俱到」，推動客語為通行語計畫，攜手民間營造客語友善環境，並鼓勵民眾使用客語，傳承客家文化，今年針對客語能力認證中級及中高級考試合格者，頒發千元獎勵金，獎金申請即日起至2月17日，鼓勵民眾把過機會。

苗栗縣長徐耀昌指出，多元族群共榮共存的社會，「多一種語言，多一種能力」，為營造客語友善環境，去年訂定客語能力認證獎勵計畫，鼓勵民眾提升客語能力外，並邀集公車客運業、醫療院所、國營事業、旅館民宿餐飲業、超商、大賣場及百貨公司等民間單位合作，提供客語服務，期以提升客語使用率，讓客語融入生活。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，109年度客語能力中級暨中高級認證1月15日放榜，只要認證通過且設籍苗栗縣的民眾即可申請，中級通過核發獎勵金1000元，中高級通過核發獎勵金1500元，即日起至2月17日受理申請。

林彥甫提醒，同一級別、同一腔調之認證、曾經本機關或其他機關以同一事由受有獎勵者，不得重複申請獎勵，民眾檢具資料至「苗栗縣政府文化觀光局客家事務科」即可辦理。

(中時 )