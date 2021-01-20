北市大安區臥龍街一處公寓2樓，20日下午5時許發生火警，現場竄出大量濃煙，消防局獲報後列為3級火警，出動消防車輛14輛、救護車輛4輛、人員46名前往馳援，火勢在半小時內撲滅，所幸無造成人員傷亡。

消防人員到場後，確認起火點的屋內無人受困，緊急將公寓內其他1男6女共7名住戶救出，疏散一人，所幸7人都無受傷、意識清楚，僅受到虛驚一場、不須送醫治療。

起火公寓為3層樓建物頂加1層，2樓起火燒損家具、雜物及裝潢，燃燒面積約20平方公尺，至於詳細起火原因，將待火調科調查釐清。

(中時 )