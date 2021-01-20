雲林縣長張麗善20日邀集縣府1級主管召開臨時防疫會議，決議為避免人群聚集風險，縣府新春發福袋、團拜、北港燈會、雲林人之夜取消，斗南年貨大街、大埤新春稻草節停辦，並強烈建議廟宇減少平安宴，各機關團體取消尾牙與新春團康活動。

張麗善強調雲林縣政府配合中央防疫，新春期間由縣府所主辦的大型活動原則上都取消，同時不鼓勵民間大型活動續辦，如需進行則應堅守防疫原則，室內100人、戶外500人為限。

縣府表示，北港燈會僅保留圓環顏思齊紀念碑意象、水道頭文化園區10角水塔等戶外燈飾裝置，讓返鄉過年民眾仍可感受新春與元宵氛圍；另外縣府新春福袋，將由縣府發送至各宮廟，讓民眾自行索取。

西螺鎮福興宮原訂的開廟門搶頭香活動，改以民眾插上頭柱香儀式，領取開運紅包活動則照常舉行。褒忠鄉鎮安宮「吃飯擔」活動今年取消，但遶境照常舉辦。麥寮鄉拱範宮取消除夕晚會鄉親歌唱大賽。

(中時 )