金融監理沙盒2021年首案近期內將核准，據了解，是金融科技新創業者，申請實驗投信投顧業務，即以定期定額投資海外有價證券、ETF等，因內容仍要微修，預計近期才會發出核准函，台版金融監理沙盒上路二年九個月，加計此案共已核准九案進入沙盒。

但金融創新目前是「雙軌併行」，金融科技業想跨足或推出創新的金融業務，但法規仍未開放，就必須進沙盒實驗；金融業若要創新業務，但可能不涉修法，僅是相關函令或解釋的放寬，則可向金管會各業務局申請金融業務試辦。

據金管會統計，金融業務試辦到今共有22件申請案，已有17案獲准試辦，七件是銀行局、10件是保險局，且已有八件試辦成功，如台灣人壽的理賠影像送件、中國人壽的行動投保身份認證、壽險公會的理賠保全聯盟鏈、凱基銀行的行動身份認證、國泰世華銀的金融服務站諮詢業務、台北富邦銀的奈米投，及二家信合社的行動業務金融卡，目前還有三件審查中，二件撤件，而金融試辦件數幾乎是進沙盒的二倍。

金融試辦案較多，主要是金融業都已取得特許執照，任何創新業務多在法規核准範圍，只是承作手法可能在灰色地帶，所以只要試辦成功，不必曠日費時的修法，即可上路，如凱基銀的辦信用卡採行動身份認證或相關加分機制，原本進沙盒實驗，後來發現只要修銀行公會的安控機制即可，後來就轉為金融業務試辦，目前也已試辦結束，靜待銀行局同意銀行公會修改後的安控機制。

監理沙盒除凱基銀行外，如台北富邦銀行與帳聯網也只是進行技術的實驗，並不用修法，目前也已出沙盒，國泰人壽與易遊網的異業平台網路投保實驗，也已完成，會還要進行沙盒報告，群益金鼎證券及群益投信實驗的基金贖回款，可當天轉往股票投資，則是因證期局也已要開放，所以自行結束實驗。

而實驗外籍移工小額跨境匯款的統振及易安聯，則已延長實驗到4月底，但可能要再延一次，等下半年電支管理條例上路，才可能申請有限執照後落地；實驗基金直接交換的好好投資，也已延長實驗到6月28日；實驗團購國外債券的湊夥則正要進沙盒。

(工商 )