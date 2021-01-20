受惠新冠肺炎疫情對防疫產品的需求，不織布大廠南六（6504），2020年獲利預估可創歷史新高；不過，隨疫情高峰已過，南六指出，今年紙尿褲、衛生棉材料等「非防疫產品」銷售可望維持溫和成長；加上印度廠今年量產，預期今年的營運仍可維持高檔。

在疫情對口罩需求大增下，南六2020年合併營收93.71億元，年增43％，創歷史新高；2020年前三季EPS達14.16元。法人估，南六2020年的EPS可望衝到20元。

市場指出，雖然疫情再起，但防疫產品的熱度、高峰已過，相關防疫概念族群2021年營運，勢必面臨營運修正的挑戰。

面對2021年的營運挑戰，南六指出，今年將強化非防疫產品的成長空間，以生產紙尿褲、衛生棉材料的水針不織布＆PPE布及熱風熱壓布等產品，在市場競爭者多轉去做口罩，預期2021年的市占率可望拉升，出貨應可維持溫和成長。

南六印度艾哈邁達巴德新廠區，預計將於2021年第三季正式投產，主要產項以濕紙巾、紙尿褲、衛生棉的表材為主；南六預估，第一期產能全滿下，每年可望貢獻營收10億元。

雖然疫情高峰已過，南六今年防疫產品，隔離衣、防護衣接單狀況仍佳；口罩方面將積極朝外銷市場以及高階特殊應用市場推廣。另外，印度新廠也會視疫情發展，加入口罩產線。

(工商 )