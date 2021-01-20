《她們創業的那些鳥事》20日舉辦首映記者會，主演林心如、陳意涵、邱澤、簡嫚書、宥勝、李立群、林哲熹、李元元、黃鐙輝及導演許肇任出席。該劇於台中取景，林心如身兼主演及製作人，老公霍建華特地前往探班，主持人陶晶瑩問有無陪「皇上」喝酒？邱澤笑說，當時拍攝女生的戲，他剛好比較有空，也抖出陳意涵也陪喝酒。

林心如劇中和林哲熹談姊弟戀，有一場她主動和林哲熹激烈床戲，陳意涵還特地帶酒探班，戲裡林心如失意、喝醉，戲外她上戲前也先灌酒，從下午一路拍到晚上，拍到最後的確也真醉。林哲熹說，拍攝時肢體互動都很OK，拍下來也很舒服，上戲前有喝？他笑說：「我沒喝，也不是我主動，就是真實反應」。

劇中林心如她不願被小孩、家庭綁住，大吼「小孩會一點一滴的吃掉母親的時間、體力還有鬥志。」她為角色解釋，想趁年輕完成夢想，彰顯不想依附男人、女性意識抬頭。回到林心如本身，坦言婚後的確會影響工作，「有小孩、家庭牽掛，不能不顧一切，像以前一樣往前衝、離鄉背井，現在高鐵到台中45分鐘，才一個晚上就想回家看女兒，差很多」。

拍戲期間劇組在台中定居，聊到彼此小孩有玩一塊？陳意涵自招是林心如4歲女兒的「大玩伴」，陪她跳舞將近20幾次，還坐在地上跳，宛如「芭蕾娃娃」，更笑說：「我都不記得戲裡的事，都記得戲外的」。

邱澤有不少拉扯戲，他劇中守候陳意涵身旁，有一場陳意涵喝醉，他硬拉著她往浴室沖水，不過她台詞情緒多，台詞還沒說完，就被邱澤硬拉，「我真的死命抵擋他，感覺超認真在跟他拔河」，但下戲後不會刻意聯絡。另外邱澤和黃鐙輝對戲，被黃爆料「往死裡打」，邱澤喊冤：「有套好招啦，他也滿猛的，還把我鎖喉」，他還自爆跟柯有綸的戲「打了一個晚上」。

簡嫚書劇中飾演俏麗秘書，穿著火辣、裝可愛，是她從影以來最突破、最大尺度，她說：「一開始看劇本就知道，沒有抗拒，但我本人沒有這些衣服」，要講「我」全得改成「人家」，角色聲音、講話表情和她本人差很多，「有一點辛苦，比較奶音」，至於做角色功課？她笑說：「這是演員秘密，有些生活、朋友遇過，做一個融合，也許有點內心撒嬌面，小惡魔拿出來」。宥勝補充，某天在深山的戲，看到簡嫚書穿本人衣服，沒想到一脫下「完全變個人」。

李立群先前多在大陸拍戲，期望跟更多台灣劇組、演員合作。拍《創業》在台灣這1年、只演了12個工作天，他過去和林心如多次合作，讚她成長許多，是台灣優秀演員、製作人。他和邱澤曾在《幸福一家人》合作，當時為了培養默契，「我強迫他被我認識，看穿他，不然演起來不過癮」，這回劇中邱澤愛慕女兒陳意涵，他則是在旁護航。李立群首度和陳意涵合作，有比照邱澤「看穿」陳意涵？他說：「不用看穿她，她戲保人，情緒精準，我就接得住」。

談到創業，從演員跨足製作人的林心如很有感，「很多鳥事，創業都有撞牆期，看你有沒有足夠強大心臟承受一切，把鳥事化無事」，她坦言：「我第一次做戲是2009年，各方面條件、資源不如現在，比較辛苦」，坦言很多事要自己出面協調，深感有一群幕前幕後志同道合的夥伴很重要，隨後搞笑補充「出去露臉但不是喝酒！」

陳意涵（中）和宥勝（左）、邱澤（右）在《她們創業的那些鳥事》有不少感情戲。（許政榆攝）

李立群（右）和女兒李元元在《她們創業的那些鳥事》有精彩演出。（許政榆攝）

《她們創業的那些鳥事》20日舉行首映記者會，左起為李元元、黃鐙輝、林哲熹、林心如、李立群、陳意涵、邱澤、簡嫚書、宥勝。（許政榆攝）

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