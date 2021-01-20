導演魏德聖的臺灣400年史詩電影《臺灣三部曲》，推出群眾募資後獲得民眾大力支持，第一階段的群眾集資金額募得1億2455萬元，除了持續集資，《臺灣三部曲》首度與獲得國發基金天使投資的LnB信用市集跨界合作，推出全新的電影平台投資計畫，20日平台記者會啟動，導演魏德聖與LnB信用市集創辦人楊瑞芬共同啟動儀式，金管會許永欽副主委、前金管會暨國發會副主委，現任陽明海運鄭貞茂董事長、前永豐金證券（亞洲）董事長，前南華金融控股集團執行董事王維新等貴賓出席致詞見證。

過去拍攝電影只限於電影團隊，魏德聖希望讓更多支持者加入造夢的過程，透過投資方案，讓參與者變身工作人員，直接參與拍攝《臺灣三部曲》，體驗成為電影人的樂趣，更成為《臺灣三部曲》計畫的一份子；《臺灣三部曲》也是影視文化與旅遊的結合，讓影迷進入片場，實際參與實際體驗，一同來完成臺灣影史以來最龐大的電影製作。

魏德聖講解「借錢返物」的想法，表示《賽德克·巴萊》上映時，他發現有許多人是因為覺得拍攝的過程太奇蹟，好奇幕後團隊會拍出什麼成品才進戲院，而且他常常被朋友詢問，有沒有機會在電影中當臨演體驗一下，「但是真的來，兩個小時就會想走，因為臨演很無聊，要等很久才能上場。」他因此發想「如果讓體驗更多元，比如開放（投資人）到道具、服裝製作體驗，或是到現場參與拍攝、參與開鏡、參與種植場景現場植物等等，我覺得這會滿好玩的。」至於不擔心拍攝現場被打擾？他表示屆時電影行程一次僅開放10到20人，「歡迎在拍片現場拍照打卡」。他表示《臺灣三部曲》計劃比《賽德克·巴萊》更大，「何不把大家拉進來一起看，也解決財務上的壓力，一面尋找投資尋找支持，也可培養未來的觀眾群。」

魏德聖表示自己常常被攻擊和批評，也可藉此機會讓更多投資人來拍片現場看，「讓大家知道我兼顧所有電影拍攝的事情。」談到被攻擊批評，魏德聖說：「我入行30年，怎會做出不專業的事情？我們都有在做，不要把我們當做兒子來罵！」至於被說亂花錢，「錢都我借的，我怎麼會亂花？再三考慮才會花出去，借來的錢是要還的，對投資人是要負責的」，而被批評特效時代還用搭景則說：「好像我們都沒有做特效，其實我們有好幾千顆特效，跟演員有接觸的場景還是要搭景，其他使用特效是必然的。」

本次合作籌資方案運用FinTech技術拆成小單元投資，降低投資門檻，同時投資人也可以選擇分期方式繳付。投資方案則分為「我是電影人-36萬方案」，及「部落屋文化體驗-24萬方案」兩種，返還物則有電影票、電影拍攝文物及週邊商品，特別吸引收藏家的注意；其中36萬方案更特別提供電影片場搭景、拍攝及後製參與等限量電影行程300組。

24萬投資方案 返還物

1. 火焚之軀電影交換票8張（含魏德聖導演親筆簽名）＋紀念木管共8只

2. 部落屋文化體驗：兩天一夜部落屋體驗套裝行程 x 2人次，含集合地後之交通、食宿

3. 部落屋簽名磚ｘ２磚

4. 選擇三期以下投資付款方法，加送魏德聖導演親筆簽名《臺灣三部曲》電影物件（例如片中使用生活道具等）共1只

36萬投資方案 返還物

1. 火焚之軀電影交換票12張（含魏德聖導演親筆簽名）＋紀念木管共12只

2. 電影行程：電影搭建、拍攝或後製行程參觀或參與，含集合地後之交通、食宿（若行程需過夜）ｘ４人次

3. 電影行程特別紀念品ｘ４人次

4. 選擇三期以下投資付款方法，加送魏德聖導演親筆簽名《臺灣三部曲》電影物件（例如拍攝使用之兵器、服裝等等）共1只

特別優惠項目：大彩蛋抽獎活動

活動期間總投資金額每累計台幣壹仟萬元，抽出《臺灣三部曲首部曲-火焚之軀首映會現場VIP席位》一席。

註：詳細方案內容請上 LnB 信用市集網站 www.lnb.com.tw

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