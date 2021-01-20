老闆林群凱說，用醫療食用等級的鈦金筷子、湯匙當餐具，金光閃閃就是要讓消費者有含著金湯匙的用餐享受。（呂妍庭攝）

太保市民代表會副主席吳宏哲除讚賞老闆巧思，也肯定他回饋地方的用心，26日起提供2000分待用雞肉便當要給太保市的低收入戶憑券領取。（呂妍庭攝）

太保市民代表會副主席吳宏哲夫婦稱讚林群凱賣的雞肉飯香氣十足，肉質軟嫩。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府附近新開幕的火雞肉飯專賣店「啄雞食堂」，業者為讓民眾吃出平價奢華感，一碗銅板價的雞肉飯搭配使用餐具一副要價2000多元，從齒模師轉行餐飲業的老闆林群凱笑說，用醫療食用等級的鈦金筷子、湯匙當餐具，金光閃閃就是要讓消費者有含著金湯匙的用餐享受。

林群凱說他當了20多年的齒模師，之前萌生轉業念頭，因從小大小吃遍嘉義各家雞肉飯，愛吃的他決定賣自己的喜歡的味道，不但綜合多年吃雞肉飯的經驗研發獨特醬汁，讓自家雞肉飯吃起來香氣十足，特製的干貝醬更是讓人驚豔，不過最吸睛的，還是鈦金筷子、湯匙。

林群凱說，為讓客人享用平民美食之餘，有皇家尊榮感，他共買了150套鈦金筷子湯匙，每套市價2000多元，常有客人聽到價格驚訝不已，說光餐具就比整桌的菜還貴，林群凱也不忘誇現代消費者素質高，至今還沒丟失任何一副餐具。

林群凱好友，太保市民代表會副主席吳宏哲夫婦除讚賞老闆巧思用心，吳宏哲說林群凱選擇到太保市開店，為回饋地方，特別自26日起提供2000分待用雞肉便當要給太保的低收入戶，並透過公所發放愛心券讓弱勢民眾在營業時間內隨時領取，一天限量50分，送完為止。

(中時 )