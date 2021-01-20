1輛滿載甲醇的油罐車，在20日下午行經達仁鄉台9戊線10.8公里北上車道，因不明原因撞擊護欄後，掉落30公尺深山谷，車輛起火燃燒，黑煙瀰漫整個山谷，警消獲報後趕往現場，經1小時將火勢撲滅後，在駕駛座上發現1具焦屍，死者身分及真正肇事原因正由警方調查中。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

1輛滿載甲醇的油罐車，在20日下午行經達仁鄉台9戊線10.8公里北上車道，因不明原因撞擊護欄後，掉落30公尺深山谷，車輛起火燃燒，黑煙瀰漫整個山谷，警消獲報後趕往現場，經1小時將火勢撲滅後，在駕駛座上發現1具焦屍，死者身分及真正肇事原因正由警方調查中。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

1輛滿載甲醇的油罐車，在20日下午行經達仁鄉台9戊線10.8公里北上車道，於下坡路段時因不明原因撞擊護欄後，掉落30公尺深山谷，車輛起火燃燒，黑煙瀰漫整個山谷，警消獲報後趕往現場，經1小時將火勢撲滅後，在駕駛座上發現1具焦屍，死者身分及真正肇事原因正由警方調查中。

警方表示接獲行經台9戊線的民眾報案，民眾表示疑似有車輛墜落山谷起火，因在省道上看不清楚，只見黑煙瀰漫。警消獲報後隨即趕往現場，並派出4輛消防車到場撲滅火勢並同步搜救駕駛人。

據了解，消防人員於16時46分控制現場火勢，大武消防大隊副大隊長李佳豪表示，由於甲醇為易燃物且不斷外洩，造成現場火勢相當大，油罐車頭溫度高，人員一直無法靠近車輛，經過1個多小時將火勢撲滅後，在駕駛座發現1名罹難者，由於山區天色昏暗，目前警消準備撤離，待明日再將車輛及遺體吊掛上來。

(中時 )