【政新鮮】台疫情蔓延恐慌 她怒譙陳時中「只愛聽謊言」

衛福部立桃園醫院群聚感染持續延燒，9天內已累積10例確診案例，陳時中嘆台灣面臨防疫最大挑戰，前國健署署長邱淑媞接受《中時新聞網》訪問表示，防疫是要聽烏鴉的聲音，不能因為是批評、不同的意見就打人家，只聽進那些吹捧和諂媚的聲音，還嫌讚美歌頌的程度不夠高，那最後社會只會充斥著謊言，呼籲陳時中最起碼要有雅量能採納建言，不要變成一個太上皇帝。

邱淑媞強調，去年3月歐美國家疫情一發不可收拾，當時是媒體跟專家不斷向陳時中提出警告，指揮中心才宣布禁止外國人來台，讓台灣的疫情得以清空暫緩，邱也表示，病毒比人還狡猾，本土疫情近日之所以有升溫趨勢，是因為陳時中傲慢、輕忽了，沒有第一時間就去掌握疫情的範圍，認為他應該要記取2003年SARS和平醫院的教訓，盡早調整醫療應變計劃，並指出防疫系統如果沒有周延規畫配套措施是很危險的。

針對陳時中對待洩露足跡遭質疑雙標一事，邱淑媞則提到，《傳染病防治法》明定違法散布流行疫情謠言或不實訊息，陳時中都已經在記者會否認周玉蔻的爆料了，就請依法開罰，不應該藍綠有別，用不同的方式來處理，因為民眾、醫護人員被病毒感染也不會分藍綠，批評他將社會大眾置於一個資訊混亂不安全的環境裡是很糟糕的，對於透漏疫情錯誤訊息的行為一定要好好徹查。

(中時新聞網)